из Болдасева Агафья Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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из Болдасева Агафья Фролова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Антон Лаврентиев

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафья Антоновна

Отец ребёнка: Антон Лаврентиев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Петр Антонович

Отец ребёнка: Антон Лаврентиев

Рождение ребёнка
1801

Сын: Семен Антонович

Отец ребёнка: Антон Лаврентиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Лаврентиев

Смерть
Неизвестно