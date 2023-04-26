из Болдасева Агафья Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Антон Лаврентиев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафья Антоновна
Отец ребёнка: Антон Лаврентиев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Петр Антонович
Отец ребёнка: Антон Лаврентиев
Рождение ребёнка
1801
Сын: Семен Антонович
Отец ребёнка: Антон Лаврентиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Лаврентиев
Смерть
Неизвестно