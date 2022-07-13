Агафья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Ионов
Отец ребёнка: Ион Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ион Петров
Рождение ребёнка
1777
Сын: Егор Ионов
Отец ребёнка: Ион Петров
Рождение ребёнка
1780
Сын: Семен Ионов
Отец ребёнка: Ион Петров
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Федора Ионова
Отец ребёнка: Ион Петров
Рождение ребёнка
1790
Сын: Григорий Ионов
Отец ребёнка: Ион Петров
Смерть
1795