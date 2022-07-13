Агафья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Ионов

Отец ребёнка: Ион Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ион Петров

Рождение ребёнка
1777

Сын: Егор Ионов

Отец ребёнка: Ион Петров

Рождение ребёнка
1780

Сын: Семен Ионов

Отец ребёнка: Ион Петров

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Федора Ионова

Отец ребёнка: Ион Петров

Рождение ребёнка
1790

Сын: Григорий Ионов

Отец ребёнка: Ион Петров

Смерть
1795

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