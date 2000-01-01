Семен Ионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Ионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Ион Петров

Мать: Агафья Николаева

Смерть
1784
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