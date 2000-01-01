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Семен Ионов
Семен Ионов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1780
Дата смерти
1784
Пол
Мужской
Отец
Ион Петров
1753 г.р.
Мать
Агафья Николаева
1747 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Ион Петров
Мать:
Агафья Николаева
Смерть
1784
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