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Федора Ионова
Федора Ионова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1785
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ион Петров
1753 г.р.
Мать
Агафья Николаева
1747 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец:
Ион Петров
Мать:
Агафья Николаева
Смерть
Неизвестно
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