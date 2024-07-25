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Логинов Терентий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

С 1914 по 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алемпиева Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
17.05.1910

Сын: Логинов Самсон Терентьевич

Мать ребёнка: Алемпиева Анна Иосифовна

Татька, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1912

Дочь: Логинова Апполинария Терентьевна

Мать ребёнка: Алемпиева Анна Иосифовна

Татька, Гаринский, Свердловская область
Смерть
С 1914 по 1918
Рождение ребёнка
20.05.1914

Дочь: Картазаева Елена Терентьевна

Мать ребёнка: Алемпиева Анна Иосифовна

Татька, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.12.1918

Дочь: Коркунова Анисья Терентьевна

Мать ребёнка: Алемпиева Анна Иосифовна

Татька, Гаринский, Свердловская область

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