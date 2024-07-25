Логинов Терентий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиС 1914 по 1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алемпиева Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
17.05.1910
Сын: Логинов Самсон Терентьевич
Мать ребёнка: Алемпиева Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
09.05.1912
Дочь: Логинова Апполинария Терентьевна
Мать ребёнка: Алемпиева Анна Иосифовна
Смерть
С 1914 по 1918
Рождение ребёнка
20.05.1914
Дочь: Картазаева Елена Терентьевна
Мать ребёнка: Алемпиева Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
27.12.1918
Дочь: Коркунова Анисья Терентьевна
Мать ребёнка: Алемпиева Анна Иосифовна