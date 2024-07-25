Картазаева (Логинова) Елена Терентьевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1914
Дата смерти19.02.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Картазаев Валерий Александрович
Отец ребёнка: Картазаев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Лаптев Алексей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Лаптев Алексей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаптев Алексей Ильич
Смерть
19.02.1914
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Рождение ребёнка
1946
Сын: Картазаев Александр Александрович
Отец ребёнка: Картазаев Александр Васильевич