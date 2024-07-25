Картазаева (Логинова) Елена Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картазаева (Логинова) Елена Терентьевна

Место рождения

Татька, Гаринский, Свердловская область

Дата рождения

20.05.1914

Дата смерти

19.02.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1914

Отец: Логинов Терентий Афанасьевич

Мать: Алемпиева Анна Иосифовна

Татька, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Картазаев Валерий Александрович

Отец ребёнка: Картазаев Александр Васильевич

Андрюшино, Гаринский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Картазаев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Лаптев Алексей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Лаптев Алексей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Алексей Ильич

Смерть
19.02.1914
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Картазаев Александр Александрович

Отец ребёнка: Картазаев Александр Васильевич

Андрюшино, Гаринский, Свердловская область

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