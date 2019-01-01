село Андрюшино, Гаринский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Андрюшино

Гаринский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Туринский уезд, Пелымская волость
Андрюшинский участок, на Пел.-Гарин. магистрали670687247264121153156

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Гаринский район
348381Андрюшиносело59°13'с.ш.62°59'в.д.O-41-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Гаринский
65710000296с Андрюшиносело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.