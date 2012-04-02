Коркунова (Логинова) Анисья (Анфиса) Терентьевна
Место рождения
Дата рождения27.12.1918
Дата смерти02.04.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркунов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Коркунов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коркунова Галина Павловна
Отец ребёнка: Коркунов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Павловна
Отец ребёнка: Коркунов Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.2012
Реж, Режевской, Свердловская область