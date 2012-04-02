Коркунова (Логинова) Анисья (Анфиса) Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркунова (Логинова) Анисья (Анфиса) Терентьевна

Место рождения

Татька, Гаринский, Свердловская область

Дата рождения

27.12.1918

Дата смерти

02.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1918

Отец: Логинов Терентий Афанасьевич

Мать: Алемпиева Анна Иосифовна

Татька, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркунов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Коркунов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коркунова Галина Павловна

Отец ребёнка: Коркунов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Павловна

Отец ребёнка: Коркунов Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коркунов Павел Николаевич

Смерть
02.04.2012
Реж, Режевской, Свердловская область

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