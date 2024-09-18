Лютикова Феодосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 26 поз. - 50
Рождение ребёнка
04.07.1901
Дочь: Лютикова (Лютикова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лютиков Иван Матвеевич
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_04.07.1901_крещение-08.07.1901 пол_Ж_ запись - 50 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Лютиков Иван Матвеев и законная жена Феодоси... Показать все
Смерть
Неизвестно