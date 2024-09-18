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Лютикова (Лютикова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1901

Отец: Лютиков Иван Матвеевич

Мать: Лютикова Феодосия Яковлевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_04.07.1901_крещение-08.07.1901 пол_Ж_ запись - 50 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Лютиков Иван Матвеев и законная жена Феодоси... Показать все
Крещение
08.07.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_04.07.1901_крещение-08.07.1901 пол_Ж_ запись - 50 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Лютиков Иван Матвеев и законная жена Феодоси... Показать все
Смерть
Неизвестно

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