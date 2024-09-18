Лютикова (Лютикова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.07.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_04.07.1901_крещение-08.07.1901 пол_Ж_ запись - 50 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Лютиков Иван Матвеев и законная жена Феодоси... Показать все
Крещение
08.07.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_04.07.1901_крещение-08.07.1901 пол_Ж_ запись - 50 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Лютиков Иван Матвеев и законная жена Феодоси... Показать все
Смерть
Неизвестно