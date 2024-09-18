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Лютиков Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лютикова Феодосия Яковлевна

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 26 поз. - 50
Рождение ребёнка
04.07.1901

Дочь: Лютикова (Лютикова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Лютикова Феодосия Яковлевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_04.07.1901_крещение-08.07.1901 пол_Ж_ запись - 50 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Лютиков Иван Матвеев и законная жена Феодоси... Показать все
Смерть
Неизвестно

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