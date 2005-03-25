Михайлов Станислав Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Станислав Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1948

Дата смерти

25.03.2005

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948

Отец: Михайлов Пётр Михайлович

Мать: Михайлова Надежда Иосифовна

Рождение ребёнка
19.01.1967

Сын: Михайлов Артур Станиславович

Мать ребёнка: Михайлова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Ирина Васильевна

Смерть
25.03.2005
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