Михайлов Станислав Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1948
Дата смерти25.03.2005
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948
Рождение ребёнка
19.01.1967
Сын: Михайлов Артур Станиславович
Мать ребёнка: Михайлова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Ирина Васильевна
Смерть
25.03.2005