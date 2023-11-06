Михайлов Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Пётр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1921

Дата смерти

21.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1921

Отец: Герасимов Михаил Герасимович

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
01.01.1948

Сын: Михайлов Станислав Петрович

Мать ребёнка: Михайлова Надежда Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлова Михаил Петрович

Мать ребёнка: Михайлова Надежда Иосифовна

Смерть
21.11.1992
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