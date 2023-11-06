Михайлов Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1921
Дата смерти21.11.1992
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1921
Отец: Герасимов Михаил Герасимович
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
01.01.1948
Сын: Михайлов Станислав Петрович
Мать ребёнка: Михайлова Надежда Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлова Михаил Петрович
Мать ребёнка: Михайлова Надежда Иосифовна
Смерть
21.11.1992