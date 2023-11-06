Михайлова Надежда Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Надежда Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Багинский Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1948

Сын: Михайлов Станислав Петрович

Отец ребёнка: Михайлов Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
19.01.1967

Сын: Михайлов Артур Станиславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлова Михаил Петрович

Отец ребёнка: Михайлов Пётр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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