Михайлова Надежда Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Багинский Иосиф
Рождение ребёнка
01.01.1948
Сын: Михайлов Станислав Петрович
Отец ребёнка: Михайлов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
19.01.1967
Сын: Михайлов Артур Станиславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлова Михаил Петрович
Отец ребёнка: Михайлов Пётр Михайлович
Смерть
Неизвестно