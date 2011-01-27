Михайлова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1944
Дата смерти27.01.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1967
Сын: Михайлов Артур Станиславович
Отец ребёнка: Михайлов Станислав Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Станислав Петрович
Смерть
27.01.2011