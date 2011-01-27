Михайлова Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1944

Дата смерти

27.01.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1967

Сын: Михайлов Артур Станиславович

Отец ребёнка: Михайлов Станислав Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Станислав Петрович

Смерть
27.01.2011
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