Полоз Семён Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Полоз Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Пилипенко Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Полоз Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Полоз Зиновия Семёновна
Мать ребёнка: Полоз Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Полоз Севастьян Семёнович
Мать ребёнка: Полоз Ульяна Васильевна
Смерть
После 1807