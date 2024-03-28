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Полоз Семён Тимофеевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1807

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Полоз Тимофей Васильевич

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Пилипенко Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Полоз Ульяна Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Полоз Зиновия Семёновна

Мать ребёнка: Полоз Ульяна Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Полоз Севастьян Семёнович

Мать ребёнка: Полоз Ульяна Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1807
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