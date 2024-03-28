Полоз Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Пилипенко Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Полоз Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Полоз Зиновия Семёновна
Отец ребёнка: Полоз Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Полоз Севастьян Семёнович
Отец ребёнка: Полоз Семён Тимофеевич
Смерть
После 1797