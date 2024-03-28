Полоз Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоз Ульяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Пилипенко Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Полоз Семён Тимофеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Полоз Зиновия Семёновна

Отец ребёнка: Полоз Семён Тимофеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Полоз Севастьян Семёнович

Отец ребёнка: Полоз Семён Тимофеевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797
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