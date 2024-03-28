Полоз Севастьян Семёнович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Полоз Семён Тимофеевич
Мать: Полоз Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
30.07.1836 ст.
Дочь: Полоз Параскева Севастьяновна
Мать ребёнка: Полоз София Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полоз София Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олиференко Фотинья Севастьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полоз Василий Севастьянович
Смерть
После 1836