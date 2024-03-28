Полоз Севастьян Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоз Севастьян Семёнович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Полоз Семён Тимофеевич

Мать: Полоз Ульяна Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.07.1836 ст.

Дочь: Полоз Параскева Севастьяновна

Мать ребёнка: Полоз София Захаровна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полоз София Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олиференко Фотинья Севастьяновна

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полоз Василий Севастьянович

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1836
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