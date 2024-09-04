Полоз Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полоз Феодосий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полоз Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1797