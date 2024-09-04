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Полоз Тимофей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полоз Феодосий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полоз Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Полоз Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Полоз Семён Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область

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