Подоляк (Фурман) Зента Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1891
Дата смерти03.05.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1891
Отец: Фурман Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подоляк Зита Алексеевна
Отец ребёнка: Подоляк Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1917
Сын: Подоляк Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Подоляк Алексей Михайлович
Смерть
03.05.1960
Запись в ЗАГС: №536 от 4.05.1960 Причина смерти: рак яичника Свидетельство о смерти I-ЮБ №125083