Подоляк (Фурман) Зента Яковлевна 05.09.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПодоляк (Фурман) Зента Яковлевна

Подоляк (Фурман) Зента Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1891

Дата смерти

03.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1891

Отец: Фурман Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подоляк Зита Алексеевна

Отец ребёнка: Подоляк Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
14.03.1917

Сын: Подоляк Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Подоляк Алексей Михайлович

Смерть
03.05.1960
Запись в ЗАГС: №536 от 4.05.1960 Причина смерти: рак яичника Свидетельство о смерти I-ЮБ №125083

Мы используем куки для улучшения работы сайта.