Подоляк Георгий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1917
Дата смерти23.04.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1917
Образование
С 1925 по 1934
6я средняя школа Выборгского р-на
Образование
До 1939
Военно Медицинская Академия с отличием Диплом №017825 от 21.09.39 Аспирантура ВМА в 1942
Бракосочетание
14.11.1945
Повторное бракосочетание из-за потерянных документов Первоначальное бракосочетание: 23.11.41 Свидетельство №1895 от 23.11.41 Свидетельство: №1860 от 14.11.45 Бюро АГС Куйбышевского р-на Ленинграда
Рождение ребёнка
17.09.1946
Дочь: Платонова (Подоляк) Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Подоляк (Бронштейн) Сарра Гавриловна
Получение учёной степени
26.01.1952
Доцент. Приказ ВАК №2
Получение учёной степени
?.11.1957
Доктор медицинских наук Приказ ВАК №23
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Подоляк Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Подоляк (Бронштейн) Сарра Гавриловна
Работа или профессия
?.12.1962
Профессор каф. хирургии ВМА
Смерть
23.04.1989
Свидетельство о смерти: V-АК №291295 Причина смерти: лейкоз/остеомиелосклероз Запись в ЗАГС: №1444 от 25.04.1989