Подоляк Георгий Алексеевич 14.03.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подоляк Георгий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1917

Дата смерти

23.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1917

Отец: Подоляк Алексей Михайлович

Мать: Подоляк (Фурман) Зента Яковлевна

Образование
С 1925 по 1934
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
6я средняя школа Выборгского р-на
Образование
До 1939
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военно Медицинская Академия с отличием Диплом №017825 от 21.09.39 Аспирантура ВМА в 1942
Бракосочетание
14.11.1945

Жена: Подоляк (Бронштейн) Сарра Гавриловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Повторное бракосочетание из-за потерянных документов Первоначальное бракосочетание: 23.11.41 Свидетельство №1895 от 23.11.41 Свидетельство: №1860 от 14.11.45 Бюро АГС Куйбышевского р-на Ленинграда
Рождение ребёнка
17.09.1946

Дочь: Платонова (Подоляк) Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Подоляк (Бронштейн) Сарра Гавриловна

Получение учёной степени
26.01.1952
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Доцент. Приказ ВАК №2
Получение учёной степени
?.11.1957
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Доктор медицинских наук Приказ ВАК №23
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Подоляк Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Подоляк (Бронштейн) Сарра Гавриловна

Работа или профессия
?.12.1962
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Профессор каф. хирургии ВМА
Смерть
23.04.1989
Свидетельство о смерти: V-АК №291295 Причина смерти: лейкоз/остеомиелосклероз Запись в ЗАГС: №1444 от 25.04.1989

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