Подоляк Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1891
Дата смерти18.11.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подоляк Зита Алексеевна
Мать ребёнка: Подоляк (Фурман) Зента Яковлевна
Работа или профессия
До 1917
Тульчин, Вінницька область
Педагог трудовой школы
Рождение ребёнка
14.03.1917
Сын: Подоляк Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Подоляк (Фурман) Зента Яковлевна
Работа или профессия
После 1917
Учитель 41 средней школы Фрунзенского района
Место жительства
1939
8я Советская, д. 15, кв. 11
Смерть
18.11.1969
Свидетельство о смерти: 11-ЮБ №401373 Причина смерти: гипертоническая болезнь Запись в ЗАГС: №2539 от 19.11.69