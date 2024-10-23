Подоляк Алексей Михайлович 02.09.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подоляк Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1891

Дата смерти

18.11.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подоляк Зита Алексеевна

Мать ребёнка: Подоляк (Фурман) Зента Яковлевна

Работа или профессия
До 1917
Тульчин, Вінницька область
Педагог трудовой школы
Рождение ребёнка
14.03.1917

Сын: Подоляк Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Подоляк (Фурман) Зента Яковлевна

Работа или профессия
После 1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Учитель 41 средней школы Фрунзенского района
Место жительства
1939
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
8я Советская, д. 15, кв. 11
Смерть
18.11.1969
Свидетельство о смерти: 11-ЮБ №401373 Причина смерти: гипертоническая болезнь Запись в ЗАГС: №2539 от 19.11.69

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