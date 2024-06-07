Евсеев (Курочкин) Тимофей Михайлович
Место рожденияд. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Дата рождения1814 или 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1814 или 1815
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Иванова
Место жительства
Неизвестно
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Щукина) Феодора Тимофеевна
Мать ребёнка: Акулина Иванова
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1856 или 1857
Дочь: (Щукина) Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Акулина Иванова
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно