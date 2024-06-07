(Щукина) Елена Тимофеевна 1856 или 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Щукина) Елена Тимофеевна

Место рождения

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.

Дата рождения

1856 или 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1814 или 1815 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
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Место
Комментарий
Рождение
1856 или 1857

Отец: Евсеев (Курочкин) Тимофей Михайлович

Мать: Акулина Иванова

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно

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