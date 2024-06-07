Анна Николаевна (Никонова?)
Место рожденияд. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Щукина) Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Евсеев (Курочкин) Михаил (Михайло) Евсеев
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1810
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Щукина) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Евсеев (Курочкин) Михаил (Михайло) Евсеев
Рождение ребёнка
07.02.1811
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1814 или 1815
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
03.01.1817
Сын: Евсеев (Курочкин) Иван Михайлович
Отец ребёнка: Евсеев (Курочкин) Михаил (Михайло) Евсеев
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Щукина) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Евсеев (Курочкин) Михаил (Михайло) Евсеев
Рождение ребёнка
1823 или 1824
Сын: Евсеев (Курочкин) Мирон Михайлович
Отец ребёнка: Евсеев (Курочкин) Михаил (Михайло) Евсеев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Евсеев (Курочкин) Симеон Михайлович
Отец ребёнка: Евсеев (Курочкин) Михаил (Михайло) Евсеев
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно