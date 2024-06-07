Анна Николаевна (Никонова?) 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Николаевна (Никонова?)

Место рождения

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев (Курочкин) Михаил (Михайло) Евсеев

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Щукина) Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Евсеев (Курочкин) Михаил (Михайло) Евсеев

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Евсеев (Курочкин) Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Евсеев (Курочкин) Михаил (Михайло) Евсеев

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Щукина) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Евсеев (Курочкин) Михаил (Михайло) Евсеев

Рождение ребёнка
07.02.1811

Сын: Евсеев (Курочкин) Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Евсеев (Курочкин) Михаил (Михайло) Евсеев

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1814 или 1815

Сын: Евсеев (Курочкин) Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Евсеев (Курочкин) Михаил (Михайло) Евсеев

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
03.01.1817

Сын: Евсеев (Курочкин) Иван Михайлович

Отец ребёнка: Евсеев (Курочкин) Михаил (Михайло) Евсеев

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Щукина) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Евсеев (Курочкин) Михаил (Михайло) Евсеев

Рождение ребёнка
1823 или 1824

Сын: Евсеев (Курочкин) Мирон Михайлович

Отец ребёнка: Евсеев (Курочкин) Михаил (Михайло) Евсеев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Евсеев (Курочкин) Симеон Михайлович

Отец ребёнка: Евсеев (Курочкин) Михаил (Михайло) Евсеев

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно

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