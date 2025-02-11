(Кашина) Варвара Старший Кузьминична
женский, родилась 25.11.1848, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 21.03.1849, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецКашин Кузьма Фёдорович1824 г.р.
МатьКашина (Стрюкова) Ирина Васильевна1827 г.р.
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Рождение
25.11.1848
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.03.1849
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область