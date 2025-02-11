(Кашина) Варвара Старший Кузьминична 25.11.1848 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кашина) Варвара Старший Кузьминична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.11.1848, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 21.03.1849, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Кашин Кузьма Фёдорович1824 г.р.
Мать
Кашина (Стрюкова) Ирина Васильевна1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1848

Отец: Кашин Кузьма Фёдорович

Мать: Кашина (Стрюкова) Ирина Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
21.03.1849
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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