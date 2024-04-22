Селезнева (Панина) Анастасия Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
12.01.1904 ст.
Поручители: по жениху- с-ца Яковлевского, Иван Андреевич Марин, с.Глубокое, Василий Ефимович Трусов. по невесте- с.Узуново, Георгий Алексеевич Сазонов и с-ца Яковлевского, Иван Ефимович Куприянов.
Рождение ребёнка
13.06.1905 ст.
Дочь: Селезнева Ангелина Михайловна
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Семенович
Восприемники: с-ца Яковлевского, Василий Степанович Петрушин и д.Степановки, Алексея Михайловича Юшина- жена Евдокия Семеновна.
Рождение ребёнка
10.04.1907 ст.
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Семенович
Восприемники: с-ца Яковлевского, Василий Степанович Петрушин и Павла Семеновича Селезнева жена- Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
07.11.1908 ст.
Сын: Селезнев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Семенович
Восприемники: с-ца Яковлевского, Василий Степанович Петрушин и дивица Наталья Степановна Петрушина
Рождение ребёнка
15.01.1914 ст.
Сын: Селезнев Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Семенович
Восприемники: с-ца Яковлевского, Василий Степанович Петрушин и Павла Семеновича Селезнева жена- Парасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно