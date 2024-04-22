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Селезнев Михаил Семенович

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

17.09.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1882 ст.

Отец: Селезнев Семен Николаевич

Мать: Селезнева Парасковья Ефимовна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: с-ца Яковлевского, Андрей Максимович Марин и с.Глубокое, дивица Варвара Федоровна Свиридова
Бракосочетание
12.01.1904 ст.

Жена: Селезнева Анастасия Георгиевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Поручители: по жениху- с-ца Яковлевского, Иван Андреевич Марин, с.Глубокое, Василий Ефимович Трусов. по невесте- с.Узуново, Георгий Алексеевич Сазонов и с-ца Яковлевского, Иван Ефимович Куприянов.
Рождение ребёнка
13.06.1905 ст.

Дочь: Селезнева Ангелина Михайловна

Мать ребёнка: Селезнева Анастасия Георгиевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: с-ца Яковлевского, Василий Степанович Петрушин и д.Степановки, Алексея Михайловича Юшина- жена Евдокия Семеновна.
Рождение ребёнка
10.04.1907 ст.

Сын: Селезнев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Селезнева Анастасия Георгиевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: с-ца Яковлевского, Василий Степанович Петрушин и Павла Семеновича Селезнева жена- Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
07.11.1908 ст.

Сын: Селезнев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Селезнева Анастасия Георгиевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: с-ца Яковлевского, Василий Степанович Петрушин и дивица Наталья Степановна Петрушина
Рождение ребёнка
15.01.1914 ст.

Сын: Селезнев Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Селезнева Анастасия Георгиевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: с-ца Яковлевского, Василий Степанович Петрушин и Павла Семеновича Селезнева жена- Парасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно
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