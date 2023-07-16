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Косаговский Василий Иванович

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1886

Отец: Косаговский Иван Васильевич

Мать: Косаговская (Шевякова) Александра Яковлевна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косаговский Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Косаговская (Протасова) Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косаговская (Протасова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
09.04.1920

Дочь: Косаговская Нина Васильевна

Мать ребёнка: Косаговская (Протасова) Елена Петровна

Смерть
Неизвестно

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