Косаговский Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения11.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косаговский Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Косаговская (Протасова) Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1920
Дочь: Косаговская Нина Васильевна
Мать ребёнка: Косаговская (Протасова) Елена Петровна
Смерть
Неизвестно