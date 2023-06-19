Косаговская (Протасова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косаговская (Протасова) Елена Петровна

Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
09.04.1920

Дочь: Косаговская Нина Васильевна

Отец ребёнка: Косаговский Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косаговский Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Косаговский Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косаговский Василий Иванович

Смерть
1942