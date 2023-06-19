Косаговская (Протасова) Елена Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1920
Дочь: Косаговская Нина Васильевна
Отец ребёнка: Косаговский Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косаговский Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Косаговский Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942