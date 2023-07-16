Косаговская (Шевякова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косаговская (Шевякова) Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косаговский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
11.07.1886

Сын: Косаговский Василий Иванович

Отец ребёнка: Косаговский Иван Васильевич

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1888 ст.

Дочь: Костина (Косаговская) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Косаговский Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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