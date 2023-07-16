Косаговская (Шевякова) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1886
Сын: Косаговский Василий Иванович
Отец ребёнка: Косаговский Иван Васильевич
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1888 ст.
Дочь: Костина (Косаговская) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Косаговский Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно