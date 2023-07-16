Косаговский Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1845 ст.
Отец: Косаговский Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1886
Сын: Косаговский Василий Иванович
Мать ребёнка: Косаговская (Шевякова) Александра Яковлевна
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1888 ст.
Дочь: Костина (Косаговская) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Косаговская (Шевякова) Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
28.02.1895 ст.
Сын: Косаговский Анатолий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1899 ст.
Дочь: (Косаговская) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно