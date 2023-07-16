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Косаговский Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1845 ст.

Отец: Косаговский Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косаговская (Шевякова) Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
11.07.1886

Сын: Косаговский Василий Иванович

Мать ребёнка: Косаговская (Шевякова) Александра Яковлевна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1888 ст.

Дочь: Костина (Косаговская) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Косаговская (Шевякова) Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
28.02.1895 ст.

Сын: Косаговский Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1899 ст.

Дочь: (Косаговская) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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