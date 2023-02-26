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Вольская - Шейдина Александра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

13.12.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евдокимова Мелания Васильева

Отец ребёнка: Шейдин Василий Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Вольский Дмитрий

Бракосочетание
03.11.1886

Муж: Шейдин Василий Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1887

Дочь: Наталия Васильева

Отец ребёнка: Шейдин Василий Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольский Дмитрий

Смерть
13.12.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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