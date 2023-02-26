Вольская - Шейдина Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти13.12.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евдокимова Мелания Васильева
Отец ребёнка: Шейдин Василий Николаев
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Вольский Дмитрий
Бракосочетание
03.11.1886
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1887
Дочь: Наталия Васильева
Отец ребёнка: Шейдин Василий Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вольский Дмитрий
Смерть
13.12.1897
Причина смерти: от чахотки