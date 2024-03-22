Шейдин Василий Николаев
Место рождения
Дата рождения09.07.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1852
Отец: Шейдин Николай ст
Мать: Шейдина Наталия Андреева
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евдокимова Мелания Васильева
Мать ребёнка: Вольская - Шейдина Александра Васильева
Бракосочетание
03.11.1886
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1887
Дочь: Наталия Васильева
Мать ребёнка: Вольская - Шейдина Александра Васильева
Смерть
Неизвестно