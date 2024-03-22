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Шейдин Василий Николаев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.07.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1852

Отец: Шейдин Николай ст

Мать: Шейдина Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евдокимова Мелания Васильева

Мать ребёнка: Вольская - Шейдина Александра Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1886

Жена: Вольская - Шейдина Александра Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1887

Дочь: Наталия Васильева

Мать ребёнка: Вольская - Шейдина Александра Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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