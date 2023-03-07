Евдокимова (Шейдина) Мелания Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Шейдина) Мелания Васильева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Шейдин Василий Николаев

Мать: Вольская - Шейдина Александра Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1908

Муж: Евдокименков Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1909

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Евдокименков Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1910

Сын: Евдокимов Василий (Михаил) Фёдоров

Отец ребёнка: Евдокименков Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1911

Сын: Евдокимов Дмитрий Фёдоров

Отец ребёнка: Евдокименков Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1912

Сын: Евдокимов Сергей Фёдоров

Отец ребёнка: Евдокименков Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1915

Сын: Евдокимов Георгий Фёдоров

Отец ребёнка: Евдокименков Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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