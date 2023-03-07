Евдокимова (Шейдина) Мелания Васильева
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
02.11.1908
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1909
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Евдокименков Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
03.11.1910
Сын: Евдокимов Василий (Михаил) Фёдоров
Отец ребёнка: Евдокименков Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
22.10.1911
Сын: Евдокимов Дмитрий Фёдоров
Отец ребёнка: Евдокименков Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
06.10.1912
Отец ребёнка: Евдокименков Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
19.04.1915
Сын: Евдокимов Георгий Фёдоров
Отец ребёнка: Евдокименков Фёдор Иванов
Смерть
Неизвестно