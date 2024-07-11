Баяндин Тимофей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаяндин Тимофей Емельянович

Баяндин Тимофей Емельянович

Место рождения

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1813

Дата смерти

С 1850 по 1858

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Баяндин Емельян Иванович

Мать: Тараканова Ирина Ивановна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Баяндина Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Екатерина

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все
Рождение ребёнка
1835

Сын: Баяндин Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Екатерина

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Военная служба
С 1835 по Неизвестно
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Смерть
С 1850 по 1858
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.