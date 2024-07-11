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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

С 1834 по 1850

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Тимофей Емельянович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Баяндина Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Баяндин Тимофей Емельянович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все
Смерть
С 1834 по 1850
Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1835

Сын: Баяндин Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Баяндин Тимофей Емельянович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)

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