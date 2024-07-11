Баяндин Емельян Иванович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Баяндин Иван Андреевич
Мать: Марфа Гавриловна
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Бракосочетание
07.02.1808
ГАПК, ф. 37, оп. 3, д. 260
Рождение ребёнка
1813
Сын: Баяндин Тимофей Емельянович
Мать ребёнка: Тараканова Ирина Ивановна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Баяндина Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Тараканова Ирина Ивановна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
29.04.1817
Сын: Баяндин Фёдор Емельянович
Мать ребёнка: Тараканова Ирина Ивановна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Бракосочетание
18.05.1818
ГАПК, ф. 37, оп. 2, д. 271
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Баяндина Агафия Емельяновна
Мать ребёнка: Боталова Акилина Власовна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1826
Сын: Баяндин Степан Емельянович
Мать ребёнка: Боталова Акилина Власовна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Баяндина Маримьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Боталова Акилина Власовна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Боталова Акилина Власовна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Баяндина Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Боталова Акилина Власовна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Баяндина Матрона Емельяновна
Мать ребёнка: Боталова Акилина Власовна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все
Смерть
После 1858
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все