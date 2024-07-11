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Баяндин Емельян Иванович

Место рождения

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Баяндин Иван Андреевич

Мать: Марфа Гавриловна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Бракосочетание
07.02.1808

Жена: Тараканова Ирина Ивановна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, оп. 3, д. 260
Рождение ребёнка
1813

Сын: Баяндин Тимофей Емельянович

Мать ребёнка: Тараканова Ирина Ивановна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Баяндина Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Тараканова Ирина Ивановна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
29.04.1817

Сын: Баяндин Фёдор Емельянович

Мать ребёнка: Тараканова Ирина Ивановна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Бракосочетание
18.05.1818

Жена: Боталова Акилина Власовна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, оп. 2, д. 271
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Баяндина Агафия Емельяновна

Мать ребёнка: Боталова Акилина Власовна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1826

Сын: Баяндин Степан Емельянович

Мать ребёнка: Боталова Акилина Власовна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Баяндина Маримьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Боталова Акилина Власовна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все
Рождение ребёнка
1830

Сын: Баяндин Иван Емельянович

Мать ребёнка: Боталова Акилина Власовна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Баяндина Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Боталова Акилина Власовна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Баяндина Матрона Емельяновна

Мать ребёнка: Боталова Акилина Власовна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все
Смерть
После 1858
Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все

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