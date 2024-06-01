Жаркий Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Приблизительно, исходя из дат рождения известных детей.
Бракосочетание
06.02.1872 ст.
Хильчичи, Сумська область
Поручители по жениху: жители села Очкино отставной рядовой по билету солдат Никифор Ходощенок и крестьянин собственник Тит Кривобокий. По невесте: хутора Табурише из крестьян собственников Андрей Мясн... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Тарасенко (Жаркая) Евфросиния Фёдоровна
Мать ребёнка: Жаркая (Мясникова) Евфросиния Авксеньевна (Антоньевна)
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
16.11.1880 ст.
Дочь: Маскаленко (Жаркая) Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Жаркая (Мясникова) Евфросиния Авксеньевна (Антоньевна)
Рождение ребёнка
26.08.1883 ст.
Рождение ребёнка
18.05.1886 ст.
Дочь: (Жаркая) Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Жаркая (Мясникова) Евфросиния Авксеньевна (Антоньевна)
Рождение ребёнка
27.10.1890 ст.
Рождение ребёнка
15.01.1896 ст.
Мать ребёнка: Жаркая (Мясникова) Евфросиния Авксеньевна (Антоньевна)
Смерть
Неизвестно