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Жаркий Фёдор Иванович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Жаркий Иван Иванович

Мать: Жаркая (Жорова) Агафия (Агапия) Климентьевна

Очкино, Сумська область
Приблизительно, исходя из дат рождения известных детей.
Бракосочетание
06.02.1872 ст.

Жена: Жаркая (Мясникова) Евфросиния Авксеньевна (Антоньевна)

Хильчичи, Сумська область
Поручители по жениху: жители села Очкино отставной рядовой по билету солдат Никифор Ходощенок и крестьянин собственник Тит Кривобокий. По невесте: хутора Табурише из крестьян собственников Андрей Мясн... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Тарасенко (Жаркая) Евфросиния Фёдоровна

Мать ребёнка: Жаркая (Мясникова) Евфросиния Авксеньевна (Антоньевна)

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
16.11.1880 ст.

Дочь: Маскаленко (Жаркая) Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Жаркая (Мясникова) Евфросиния Авксеньевна (Антоньевна)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
26.08.1883 ст.

Сын: Жаркий Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Жаркая (Мясникова) Евфросиния Авксеньевна (Антоньевна)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
18.05.1886 ст.

Дочь: (Жаркая) Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Жаркая (Мясникова) Евфросиния Авксеньевна (Антоньевна)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
27.10.1890 ст.

Сын: Жаркий Арсений Фёдорович

Мать ребёнка: Жаркая (Мясникова) Евфросиния Авксеньевна (Антоньевна)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
15.01.1896 ст.

Сын: Жаркий Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Жаркая (Мясникова) Евфросиния Авксеньевна (Антоньевна)

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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