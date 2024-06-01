Жаркая (Мясникова) Евфросиния Авксеньевна (Антоньевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаркая (Мясникова) Евфросиния Авксеньевна (Антоньевна)

Место рождения

Таборище, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

26.09.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

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Место
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Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Таборище, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
06.02.1872 ст.

Муж: Жаркий Фёдор Иванович

Хильчичи, Сумська область
Поручители по жениху: жители села Очкино отставной рядовой по билету солдат Никифор Ходощенок и крестьянин собственник Тит Кривобокий. По невесте: хутора Табурише из крестьян собственников Андрей Мясн... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Тарасенко (Жаркая) Евфросиния Фёдоровна

Отец ребёнка: Жаркий Фёдор Иванович

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
16.11.1880 ст.

Дочь: Маскаленко (Жаркая) Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Жаркий Фёдор Иванович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
26.08.1883 ст.

Сын: Жаркий Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Жаркий Фёдор Иванович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
18.05.1886 ст.

Дочь: (Жаркая) Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Жаркий Фёдор Иванович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
27.10.1890 ст.

Сын: Жаркий Арсений Фёдорович

Отец ребёнка: Жаркий Фёдор Иванович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
15.01.1896 ст.

Сын: Жаркий Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Жаркий Фёдор Иванович

Очкино, Сумська область
Смерть
26.09.1914 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: падучая болезнь.
Похороны
28.09.1914 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронена на общем кладбище.

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