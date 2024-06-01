Жаркая (Мясникова) Евфросиния Авксеньевна (Антоньевна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти26.09.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
06.02.1872 ст.
Хильчичи, Сумська область
Поручители по жениху: жители села Очкино отставной рядовой по билету солдат Никифор Ходощенок и крестьянин собственник Тит Кривобокий. По невесте: хутора Табурише из крестьян собственников Андрей Мясн... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Тарасенко (Жаркая) Евфросиния Фёдоровна
Отец ребёнка: Жаркий Фёдор Иванович
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
16.11.1880 ст.
Дочь: Маскаленко (Жаркая) Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Жаркий Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1883 ст.
Отец ребёнка: Жаркий Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1886 ст.
Дочь: (Жаркая) Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Жаркий Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1890 ст.
Отец ребёнка: Жаркий Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1896 ст.
Отец ребёнка: Жаркий Фёдор Иванович
Смерть
26.09.1914 ст.
Причина смерти: падучая болезнь.
Похороны
28.09.1914 ст.
Похоронена на общем кладбище.