Тарасенко (Жаркая) Евфросиния Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко (Жаркая) Евфросиния Фёдоровна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Жаркий Фёдор Иванович

Мать: Жаркая Евфросиния Арсеньевна (Антоньевна)

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
22.10.1895 ст.

Муж: Тарасенко Павел Емельянович

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: села Очкино крестьяне собственники Филипп Евфимьев Бовтун и Александр Иосифов Синельник. По невесте: того же села крестьяне собственники Тимофей Титов Кривобок и Стефан Косьмин Ж... Показать все
Смерть
Неизвестно
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