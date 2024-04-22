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Тарасенко Павел Емельянович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
22.10.1895 ст.

Жена: Тарасенко Евфросиния Фёдоровна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: села Очкино крестьяне собственники Филипп Евфимьев Бовтун и Александр Иосифов Синельник. По невесте: того же села крестьяне собственники Тимофей Титов Кривобок и Стефан Косьмин Ж... Показать все
Смерть
Неизвестно
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