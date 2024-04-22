Тарасенко Павел Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
22.10.1895 ст.
Поручители по жениху: села Очкино крестьяне собственники Филипп Евфимьев Бовтун и Александр Иосифов Синельник. По невесте: того же села крестьяне собственники Тимофей Титов Кривобок и Стефан Косьмин Ж... Показать все
Смерть
Неизвестно