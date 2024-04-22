Маскаленко (Жаркая) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маскаленко (Жаркая) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

16.11.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
16.11.1880 ст.

Отец: Жаркий Фёдор Иванович

Мать: Жаркая Евфросиния Арсеньевна (Антоньевна)

Очкино, Сумська область
Крещение
19.11.1880 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники крестьяне собственники жители села Очкино Тимофей Тарасов Кривобок и Матрона Данилова Солдатенкова.
Бракосочетание
14.01.1901 ст.

Муж: Маскаленко Макарий Иванович

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне собственники села Очкино Елизар Андреев Баржак и Моисей Константинов Потов. По невесте: крестьяне собственники того же села Михаил Игнатьев Малахов и Сергей Евсеев Глоб... Показать все
Смерть
Неизвестно
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