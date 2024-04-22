Маскаленко (Жаркая) Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения16.11.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1880 ст.
Крещение
19.11.1880 ст.
Восприемники крестьяне собственники жители села Очкино Тимофей Тарасов Кривобок и Матрона Данилова Солдатенкова.
Бракосочетание
14.01.1901 ст.
Поручители по жениху: крестьяне собственники села Очкино Елизар Андреев Баржак и Моисей Константинов Потов. По невесте: крестьяне собственники того же села Михаил Игнатьев Малахов и Сергей Евсеев Глоб... Показать все
Смерть
Неизвестно