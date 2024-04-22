Маскаленко Макарий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
14.01.1901 ст.
Поручители по жениху: крестьяне собственники села Очкино Елизар Андреев Баржак и Моисей Константинов Потов. По невесте: крестьяне собственники того же села Михаил Игнатьев Малахов и Сергей Евсеев Глоб... Показать все
Смерть
Неизвестно