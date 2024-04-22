Маскаленко Макарий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаскаленко Макарий Иванович

Маскаленко Макарий Иванович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
14.01.1901 ст.

Жена: Маскаленко Екатерина Фёдоровна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне собственники села Очкино Елизар Андреев Баржак и Моисей Константинов Потов. По невесте: крестьяне собственники того же села Михаил Игнатьев Малахов и Сергей Евсеев Глоб... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close