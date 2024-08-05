Скафарак (Цыган) Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти08.02.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Леньо (Скафарак) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Скафарак Андрей
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Леньо (Скафарак) Юстиния Андреевна
Отец ребёнка: Скафарак Андрей
Смерть
08.02.1899