Скафарак (Цыган) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скафарак (Цыган) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

08.02.1899

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Леньо (Скафарак) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Скафарак Андрей

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Леньо (Скафарак) Юстиния Андреевна

Отец ребёнка: Скафарак Андрей

Смерть
08.02.1899

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