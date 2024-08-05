Леньо (Скафарак) Юстиния Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти19.09.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леньо Федор Иванович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Леньо) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Леньо Федор Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1889
Отец ребёнка: Леньо Федор Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1892
Дочь: (Леньо) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Леньо Федор Иванович
Смерть
19.09.1909