Леньо (Скафарак) Юстиния Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеньо (Скафарак) Юстиния Андреевна

Леньо (Скафарак) Юстиния Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

19.09.1909

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Скафарак Андрей

Мать: Скафарак (Цыган) Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леньо Федор Иванович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Леньо) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Леньо Федор Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1889

Сын: Леньо Павел Федорович

Отец ребёнка: Леньо Федор Иванович

Рождение ребёнка
22.07.1892

Дочь: (Леньо) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Леньо Федор Иванович

Смерть
19.09.1909

Мы используем куки для улучшения работы сайта.