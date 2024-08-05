Скафарак Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Леньо (Скафарак) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Скафарак (Цыган) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Леньо (Скафарак) Юстиния Андреевна
Мать ребёнка: Скафарак (Цыган) Анастасия Григорьевна
Смерть
До 1899