Скафарак Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скафарак Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1899

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Леньо (Скафарак) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Скафарак (Цыган) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Леньо (Скафарак) Юстиния Андреевна

Мать ребёнка: Скафарак (Цыган) Анастасия Григорьевна

Смерть
До 1899

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