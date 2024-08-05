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Леньо Федор Иванович

Место рождения

д. Ямна Долишня (Jamna Dolna)

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Леньо Иван Павлович

Мать: Леньо (Цюпяк) Анастасия Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леньо (Скафарак) Юстиния Андреевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Леньо) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Леньо (Скафарак) Юстиния Андреевна

Рождение ребёнка
30.05.1889

Сын: Леньо Павел Федорович

Мать ребёнка: Леньо (Скафарак) Юстиния Андреевна

Рождение ребёнка
22.07.1892

Дочь: (Леньо) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Леньо (Скафарак) Юстиния Андреевна

Смерть
Неизвестно

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