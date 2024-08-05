Леньо Федор Иванович
Место рожденияд. Ямна Долишня (Jamna Dolna)
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Леньо) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Леньо (Скафарак) Юстиния Андреевна
Рождение ребёнка
30.05.1889
Мать ребёнка: Леньо (Скафарак) Юстиния Андреевна
Рождение ребёнка
22.07.1892
Дочь: (Леньо) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Леньо (Скафарак) Юстиния Андреевна
Смерть
Неизвестно