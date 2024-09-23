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Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

После 1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1683 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1699 и 1703

Муж: Иван Исакович

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Исакович

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Исакович

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Исакович

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Васса (Василиса) Ивановна

Отец ребёнка: Иван Исакович

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван Исакович

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Кунавино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 113 об лист. Деревня Кунавино. Иван Исакович, 36 лет, и его жена Пелагея Михайловна, 38 лет. У них дети, Василий, 11 лет, Яков, 8 лет, Евдокия, 16 лет, Екатерина, 14 лет, Васса 9 лет. ... Показать все
Смерть
После 1729
Кунавино, Шуйский район, Северный край

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