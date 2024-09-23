Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1681
Дата смертиПосле 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1699 и 1703
Муж: Иван Исакович
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Исакович
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Исакович
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Исакович
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Васса (Василиса) Ивановна
Отец ребёнка: Иван Исакович
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван Исакович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 113 об лист. Деревня Кунавино. Иван Исакович, 36 лет, и его жена Пелагея Михайловна, 38 лет. У них дети, Василий, 11 лет, Яков, 8 лет, Евдокия, 16 лет, Екатерина, 14 лет, Васса 9 лет. ... Показать все
Смерть
После 1729