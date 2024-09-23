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Василий Иванович

Место рождения

Кунавино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

После 1738

Пол

Мужской

Отец

Около 1683 г.р.

Мать

Около 1681 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Иван Исакович

Мать: Пелагея Михайловна

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Кунавино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 113 об лист. Деревня Кунавино. Иван Исакович, 36 лет, и его жена Пелагея Михайловна, 38 лет. У них дети, Василий, 11 лет, Яков, 8 лет, Евдокия, 16 лет, Екатерина, 14 лет, Васса 9 лет. ... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1738

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1738
Кунавино, Шуйский район, Северный край

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